КНДР призвала США не игнорировать крайний срок для переговоров

Северная Корея заявила, что в отношениях с Соединенными Штатами Америки не был достигнут прогресс, и боевые действия, которые могут привести к перестрелке, продолжаются. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что США призвали не совершать ошибки и не игнорировать крайний срок для переговоров по денуклеаризации из-за личных взаимоотношениях президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

"Есть постоянные враги, но нет постоянных друзей", - цитируют Ким Чен Ына в заявлении старшего должностного лица КНДР.

Ранее РБК-Украина писало, что лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что продолжает поддерживать тесные отношения и доверие с президентом США Дональдом Трампом, однако в целом Вашингтон враждебен по отношению к Пхеньяну.

Напомним, Министерство иностранных дел Северной Кореи КНДР заявляло, что возобновление переговоров о денуклеаризации Корейского полуострова зависит от Соединенных Штатов. Одним из условий переговоров является "принятие США практических мер по полному и необратимрму отказу от враждебной политики в отношении КНДР".