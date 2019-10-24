ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ким Чен Ын заявил об "особых" отношениях с Трампом

Новости » Политика    24.10.2019 - 01:30
Ким Чен Ын заявил об "особых" отношениях с Трампом
Фото: Трамп и Ким Чен Ын (whitehouse.gov)

Лидер КНДР считает, что Вашингтон враждебен по отношению к его стране

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что продолжает поддерживать тесные отношения и доверие с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В заявлении от именем советника МИД КНДР говорится, что вопреки действий Трампа, "политические круги Вашингтона и политики КНДР в администрации США без всякой причины враждебны КНДР".

В также заявлении говорится, что Северная Корея увидит, "как мудро США проведут конец года". Ранее Ким из Северной Кореи установил крайний срок для переговоров по денуклеаризации с Вашингтоном.

Ранее лидер Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ын пригласил президента США Дональда Трампа посетить Пхеньян.

РБК-Украина писало, что Министерство иностранных дел Северной Кореи КНДР заявило, что возобновление переговоров о денуклеаризации Корейского полуострова зависит от Соединенных Штатов. Одним из условий переговоров является "принятие США практических мер по полному и необратимрму отказу от враждебной политики в отношении КНДР".

Трамп сообщил о создании "безопасной зоны" в Сирии Трамп пригрозил Ирану "небывалым ударом"
Новости Украины Дональд ТрампКим Чен ЫнКНДР
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь