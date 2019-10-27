ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

КНДР призвала США не игнорировать крайний срок для переговоров

Новости » Политика    27.10.2019 - 01:59
КНДР призвала США не игнорировать крайний срок для переговоров
Фото: Ким Чен Ын и Дональд Трамп (из открытых источников)

Переговоры по денуклеаризации должны провести до конца года

Северная Корея заявила, что в отношениях с Соединенными Штатами Америки не был достигнут прогресс, и боевые действия, которые могут привести к перестрелке, продолжаются. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что США призвали не совершать ошибки и не игнорировать крайний срок для переговоров по денуклеаризации из-за личных взаимоотношениях президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

"Есть постоянные враги, но нет постоянных друзей", - цитируют Ким Чен Ына в заявлении старшего должностного лица КНДР.

Ранее РБК-Украина писало, что лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что продолжает поддерживать тесные отношения и доверие с президентом США Дональдом Трампом, однако в целом Вашингтон враждебен по отношению к Пхеньяну.

Напомним, Министерство иностранных дел Северной Кореи КНДР заявляло, что возобновление переговоров о денуклеаризации Корейского полуострова зависит от Соединенных Штатов. Одним из условий переговоров является "принятие США практических мер по полному и необратимрму отказу от враждебной политики в отношении КНДР".

Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские объекты на горе Кымгансан Северная Корея назвала условия возобновления переговоров с США
Новости Украины КНДРКим Чен Ын
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь