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КНДР закликала США не ігнорувати крайній термін для переговорів

Новини » Політика    27.10.2019 - 01:59
КНДР закликала США не ігнорувати крайній термін для переговорів
Фото: Кім Чен Ин і Дональд Трамп (з відкритих джерел)

Переговори з денуклеаризації повинні провести до кінця року

Північна Корея заявила, що у відносинах зі Сполученими Штатами Америки не був досягнутий прогрес, та бойові дії, які можуть призвести до перестрілки, тривають. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що США закликали не робити помилки і не ігнорувати крайній термін для переговорів з денуклеаризації через особисті взаємини президента США Дональда Трампа з північнокорейським лідером Кім Чен Ином.

"Є постійні вороги, але немає постійних друзів", - цитують Кім Чен Ина в заяві старшої посадової особи КНДР.

Раніше РБК-Україна писала, що лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що продовжує підтримувати тісні відносини і довіру з президентом США Дональдом Трампом, проте в цілому Вашингтон ворожий по відношенню до Пхеньяну.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Північної Кореї КНДР заявляло, що відновлення переговорів про денуклеаризацію Корейського півострова залежить від Сполучених Штатів. Однією з умов переговорів є "прийняття США практичних заходів щодо повного і необратимрму відмови від ворожої політики стосовно КНДР".

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