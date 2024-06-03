КНДР призупиняє відправку повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї

Зазначається, що загалом Північна Корея вже встигла відправити у такий спосіб 15 тонн сміття за допомогою 3500 повітряних куль.

За словами віце-міністра оборони КНДР Кіма Кан Іра, Південь набув "достатньо досвіду того, наскільки це неприємно і скільки зусиль потрібно докласти, щоб зібрати сміття", про що йшлося в повідомленні державного інформагентства КНДР KCNA.

Між тим Сеул пригрозив вжити "нестерпних" заходів проти Північної Кореї за пересилання повітряних куль зі сміттям через кордон. Вони можуть включати використання пропаганди з гучномовців, спрямованої на КНДР.

Після засідання Ради національної безпеки Південної Кореї в Офісі президента Юн Сук Йоля повідомлялося, що обговорювалося питання відповіді на відправлення Пхеньяном понад 700 повітряних куль зі сміттям через міцно укріплений кордон, щоб дратувати свого сусіда.

Крім того, Рада нацбезпеки засудила й одночасне з "повітряним засміченням" глушіння GPS як "ірраціональний акт провокації".

Сеул не виключає відновлення роботи гучномовців після припинення такої практики у 2018 році після саміту з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, повідомив журналістам високопоставлений чиновник в офісі Юна.

Сміттєвий "десант" КНДР

Раніше у Північній Кореї заявили, що її повітряні кулі були "помстою" за пропагандистську кампанію північнокорейських перебіжчиків та активістів у Південній Кореї, які регулярно надсилають через кордон листівки повітрям, а також їжу, ліки, гроші та USB-накопичувачі з музичним контентом тощо.

Нещодавно в районі Сеула були виявлені північнокорейські повітряні кулі зі сміттям, таким як недопалки, тканина, паперові відходи та пластик, про що повідомив Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.

Південнокорейські військові зазначили, що спостерігають за стартовою точкою та проводять повітряну розвідку, щоб відстежити та зібрати повітряні кулі, під якими висять великі мішки зі сміттям.

Додамо, у неділю міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявив американському колезі Остіну Ллойду на конференції в Сінгапурі, що повітряні кулі порушили угоду про перемир'я.

Обидва чиновники підтвердили скоординовану відповідь на будь-які загрози та провокації з боку КНДР.

Відношення між двома Кореями

Нагадаємо, після закінчення Корейської війни 1950-1953 років перемир'ям, а не підписанням мирного договору, демократичний Південь і комуністична Північ залишаються технічно у стані війни.

Сеул є союзником країн умовного Заходу, зокрема США, і в Південній Кореї регулярно проводяться навчання з американськими військовими. При цьому Пхеньян розробляє ракетні та ядерні технології, які, на думку Сеула та Вашингтона, порушують резолюції ООН.