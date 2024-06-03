КНДР приостанавливает отправку воздушных шаров с мусором в Южную Корею

Отмечается, что всего Северная Корея уже успела отправить таким образом 15 тонн мусора с помощью 3500 воздушных шаров.

По словам вице-министра обороны КНДР Кима Кан Ира, Юг получил "достаточный опыт того, насколько это неприятно и сколько усилий нужно приложить, чтобы собрать мусор", о чем говорилось в сообщении государственного информагентства КНДР KCNA.

Между тем Сеул пригрозил принять "несносные" меры против Северной Кореи за пересылку воздушных шаров с мусором через границу. Они могут включать в себя использование пропаганды из громкоговорителей, направленной на КНДР.

После заседания Совета национальной безопасности Южной Кореи в Офисе президента Юн Сук Йоля сообщалось, что обсуждался вопрос ответа на отправку Пхеньяном более 700 воздушных шаров с мусором через крепко укрепленную границу, чтобы раздражать своего соседа.

Кроме того, Совет нацбезопасности осудил и глушение GPS одновременно с "воздушным засорением" как "иррациональный акт провокации".

Сеул не исключает возобновления работы громкоговорителей после прекращения такой практики в 2018 году после саммита с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, сообщил журналистам высокопоставленный чиновник в офисе Юна.

Мусорный "десант" КНДР

Ранее в Северной Корее заявили, что ее воздушные шары были "местью" за пропагандистскую кампанию северокорейских перебежчиков и активистов в Южной Корее, которые регулярно посылают через границу листовки по воздуху, а также еду, лекарства, деньги и USB-накопители с музыкальным контентом и подобное.

Недавно в районе Сеула были обнаружены северокорейские воздушные шары с мусором, таким как окурки, ткани, бумажные отходы и пластик, о чем сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Южнокорейские военные отметили, что наблюдают за стартовой точкой и проводят воздушную разведку, чтобы отследить и собрать воздушные шары, под которыми висят большие мусорные мешки.

В воскресенье министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик заявил американскому коллеге Остину Ллойду на конференции в Сингапуре, что воздушные шары нарушили соглашение о перемирии.

Оба чиновника подтвердили скоординированный ответ на какие-либо угрозы и провокации со стороны КНДР.

Отношение между двумя Кореями

Напомним, после окончания Корейской войны 1950-1953 годов перемирием, а не подписанием мирного договора, демократический Юг и коммунистический Север остаются технически в состоянии войны.

Сеул является союзником стран условного Запада, в том числе США, и в Южной Корее регулярно проводятся учения с американскими военными. При этом Пхеньян разрабатывает ракетные и ядерные технологии, которые, по мнению Сеула и Вашингтона, нарушают резолюцию ООН.