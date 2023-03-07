У КНДР пригрозили США, що оцінять спробу збити їх ракету, як оголошення війни

Влада КНДР пригрозила, що вважатиме спробу США збити свою балістичну ракету в ході випробувального запуску в Тихому океані оголошенням війни.

Про це заявила сестра лідера КНДР Кім Е Чжон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство ЦТАК .

"Це буде сприйнято як явне оголошення війни КНДР, якщо щодо нашої стратегічної зброї будуть вжиті такі дії, як перехоплення, під час її випробування в ситуації, яка не загрожує безпеці сусідніх країн у відкритому морі та повітряному просторі", - заявила Кім Е Чжон.

За її словами, у разі розширення демонстративних військових дій з боку США та Південної Кореї, армія КНДР відреагує "якимось засобом".