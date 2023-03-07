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У КНДР пригрозили США, що оцінять спробу збити їх ракету, як оголошення війни

Фото: КНДР пригрозила США оголошенням війни (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Влада КНДР пригрозила, що вважатиме спробу США збити свою балістичну ракету в ході випробувального запуску в Тихому океані оголошенням війни.

Про це заявила сестра лідера КНДР Кім Е Чжон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство ЦТАК.

"Це буде сприйнято як явне оголошення війни КНДР, якщо щодо нашої стратегічної зброї будуть вжиті такі дії, як перехоплення, під час її випробування в ситуації, яка не загрожує безпеці сусідніх країн у відкритому морі та повітряному просторі", - заявила Кім Е Чжон.

За її словами, у разі розширення демонстративних військових дій з боку США та Південної Кореї, армія КНДР відреагує "якимось засобом".

Нагадаємо, що МЗС Північної Кореї звернулося до ООН із закликом вимагати негайного припинення спільних військових навчань Сполучених Штатів та Південної Кореї.

Нагадаємо, РБК-Україна писала про те, що 20 лютого КНДР здійснила черговий ракетний запуск у напрямку акваторії Східного моря.

Також повідомлялося, що 19 лютого КНДР запустила балістичну ракету у напрямку західного узбережжя Японії. Пізніше у Північній Кореї заявили, що випробовували міжконтинентальну балістичну ракету Hwasong-15.

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