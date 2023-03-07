ua ru
Вт, 07 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У КНДР пригрозили США, що оцінять спробу збити їх ракету, як оголошення війни

Новость на русском →
Вівторок 07 березня 2023 04:19
У КНДР пригрозили США, що оцінять спробу збити їх ракету, як оголошення війни Фото: КНДР пригрозила США оголошенням війни (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Влада КНДР пригрозила, що вважатиме спробу США збити свою балістичну ракету в ході випробувального запуску в Тихому океані оголошенням війни.

Про це заявила сестра лідера КНДР Кім Е Чжон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство ЦТАК.

"Це буде сприйнято як явне оголошення війни КНДР, якщо щодо нашої стратегічної зброї будуть вжиті такі дії, як перехоплення, під час її випробування в ситуації, яка не загрожує безпеці сусідніх країн у відкритому морі та повітряному просторі", - заявила Кім Е Чжон.

За її словами, у разі розширення демонстративних військових дій з боку США та Південної Кореї, армія КНДР відреагує "якимось засобом".

Нагадаємо, що МЗС Північної Кореї звернулося до ООН із закликом вимагати негайного припинення спільних військових навчань Сполучених Штатів та Південної Кореї.

Нагадаємо, РБК-Україна писала про те, що 20 лютого КНДР здійснила черговий ракетний запуск у напрямку акваторії Східного моря.

Також повідомлялося, що 19 лютого КНДР запустила балістичну ракету у напрямку західного узбережжя Японії. Пізніше у Північній Кореї заявили, що випробовували міжконтинентальну балістичну ракету Hwasong-15.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КНДР Ракетні випробування Сполучені Штати Америки
NEWS
У МВС є алгоритм роботи після деокупації Криму та Донбасу: Клименко розкрив деталі
У МВС є алгоритм роботи після деокупації Криму та Донбасу: Клименко розкрив деталі
DAILY
Як Україна та Росія рік тому зустрілися, щоб закінчити війну. Хроніки переговорів
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Як Україна та Росія рік тому зустрілися, щоб закінчити війну. Хроніки переговорів