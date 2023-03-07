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В КНДР пригрозили США, что воспримут попытку сбить их ракету, как объявление войны

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Вторник 07 марта 2023 04:19
В КНДР пригрозили США, что воспримут попытку сбить их ракету, как объявление войны Фото: КНДР пригрозила США объявлением войны (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Власти КНДР пригрозили, что будут считать попытку США сбить свою баллистическую ракету в ходе испытательного запуска в Тихом океане объявлением войны.

Об этом заявила сестра лидера КНДР Ким Е Чжон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство ЦТАК.

"Это будет воспринято как явное объявление войны КНДР, если в отношении нашего стратегического оружия будут приняты такие действия, как перехват, во время его испытания в ситуации, не представляющей угрозу для безопасности соседних стран в открытом море и воздушном пространстве", - заявила Ким Е Чжон.

По ее словам, в случае расширения демонстративных военных действий со стороны США и Южной Кореи армия КНДР отреагирует "каким-то средством".

Напомним, что МИД Северной Кореи обратилось в ООН с призывом потребовать немедленного прекращения совместных военных учений Соединенных Штатов и Южной Кореи.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 20 февраля КНДР совершила очередной ракетный запуск в направлении акватории Восточного моря.

Также сообщалось, что 19 февраля КНДР запустила баллистическую ракету в направлении западного побережья Японии. Позже в Северной Корее заявили, что испытывали межконтинентальную баллистическую ракету Hwasong-15.

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