КНДР пригрозила "самообороною" США та Південній Кореї через військові навчання

Міністр оборони КНДР Но Кван Чхоль заявив, що заплановані спільні навчання Південної Кореї та США становлять "серйозну загрозу" і можуть нібито ще більше загострити нестабільну ситуацію на Корейському півострові.

У КНДР також вважають, що ці навчання є "ключовим чинником" погіршення ситуації в регіоні, а військовий тиск проти КНДР нібито "обернеться бумерангом" і призведе до меншої безпеки для самих Вашингтона та Сеула.

"Збройні сили КНДР будуть ретельно й рішуче реагувати... і суворо здійснюватимуть суверенне право на самооборону у разі будь-якої провокації, що виходить за лінію кордону", - йдеться у заяві.

США та Південна Корея проведуть щорічні літні навчання "Щит свободи Ульчі" (UFS). Вони стартуватимуть 18 серпня і триватимуть до 28 серпня.