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Вашингтон і Сеул провели спільні навчання з протидії безпілотникам КНДР

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США, Південна Корея, Неділя 12 лютого 2023 18:30
Вашингтон і Сеул провели спільні навчання з протидії безпілотникам КНДР Фото: Південна Корея разом із США провели навчання військових з протидії північнокорейським БПЛА (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Південна Корея і США провели спільні навчання з протидії безпілотникам КНДР на американській авіабазі в південно-західному місті Кунсан на південь від Сеула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Як зазначає видання, Сеул прагне посилити свою оборону після вторгнення безпілотників КНДР наприкінці 2022 року.

Проникнення безпілотників Північної Кореї в грудні виявило недостатню готовність південнокорейських військових протистояти таких невеликим літальним апартам, які, проте, потенційно можуть нести летальну зброю.

"Південна Корея нещодавно запропонувала низку планів боротьби з безпілотниками, включаючи проведення регулярних навчань, створення системи обміну розвідувальними даними про цілі в режимі реального часі та забезпечення кінетичних і некінетичних засобів, таких як гармати "глушіння" БПЛА", - уточнює видання.

Вашингтон і Сеул провели спільні навчання з протидії безпілотникам КНДР

На фотографіях, розміщених на сайті Служби поширення візуальної інформації Пентагону, зображений офіцер ВПС США, який цілиться з установки Dronebuster у невеликий імітований ворожий безпілотник. За словами американських військових, Dronebuster - це установка, яка створює радіочастотну перешкоду, здатну нейтралізувати ворожі безпілотники.

Вашингтон і Сеул провели спільні навчання з протидії безпілотникам КНДР

На іншому фото член групи зі знешкодження вибухонебезпечних боєприпасів (EOD) ВПС Південної Кореї перевіряє безпілотник, одягнений у "бомбовий костюм", призначений для захисту персоналу від можливої вибухівки, яку несе дрон.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Південна Корея планує вже наступного місяця ухвалити базовий план розробки нової вдосконаленої керованої ракети, здатної вражати північнокорейські далекобійні артилерійські установки, що базуються в гірській місцевості.

Нагадаємо, що минулого року Північна Корея активізувала свої власні демонстрації зброї, які включали серію ракетних і артилерійських пусків, які вона назвала так званою "імітацією ядерних ударів по цілях у Південній Кореї та США".

Додамо, натомість в Південній Кореї заявили, що навіть розглядають можливість розміщення на своїй території чи виготовлення ядерної зброї для стримування КНДР.

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