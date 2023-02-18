ua ru
Сб, 18 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

КНДР пригрозила Южной Корее и США "решительными мерами" за совместные учения

Новина українською →
Суббота 18 февраля 2023 04:57
КНДР пригрозила Южной Корее и США "решительными мерами" за совместные учения Фото: КНДР пригрозила Южной Корее и США агрессией за совместные учения (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Власти КНДР пригрозили принять "беспрецедентные и решительные меры", если Южная Корея и США продолжат запланированные военные учения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В заявлении, распространенном государственными СМИ, говорится, что министерство иностранных дел КНДР также рассмотрит вопрос о дополнительных военных шагах, если Совет Безопасности ООН продолжит оказывать давление на Пхеньян.

Заявление было сделано в то время, когда Южная Корея и Соединенные Штаты готовятся к ежегодным военным учениям в рамках усилий по более эффективному противодействию растущим ядерным и ракетным угрозам со стороны Северной Кореи.

В конце февраля Вашингтон и Сеул проведут в США командно-штабные учения, а в марте союзники проведут регулярные весенние учения Freedom Shield в Южной Корее.

Ранее мы писали, что Южная Корея и США провели совместные учения по противодействию беспилотникам КНДР на американской авиабазе в юго-западном городе Кунсан к югу от Сеула.

Напомним, что в прошлом году Северная Корея активизировала свои демонстрации оружия, включавшие серию ракетных и артиллерийских пусков, которые она назвала так называемой "имитацией ядерных ударов по целям в Южной Корее и США".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КНДР Южная Корея Соединенные Штаты Америки
NEWS
Украина выполнила условия. МВФ увидел основания для подготовки полноценной кредитной программы
Украина выполнила условия. МВФ увидел основания для подготовки полноценной кредитной программы
DAILY
Игорь Терехов: Нельзя допустить заморозки конфликта, враг должен быть уничтожен
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Игорь Терехов: Нельзя допустить заморозки конфликта, враг должен быть уничтожен