КНДР працевлаштовувала ІТ-фахівців у компанії США для фінансування виробництва зброї
КНДР працевлаштувала тисячі кваліфікованих ІТ-фахівців у компанії США, щоб фінансувати свої програми зі створення зброї масового знищення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство юстиції США.
Як стверджується в судових документах, уряд Корейської Народно-Демократичної Республіки відправив тисячі кваліфікованих ІТ-фахівців жити за кордон, насамперед до Китаю і Росії.
Метою цього було подальше працевлаштування, за допомогою обману, в компанії США в якості позаштатних ІТ-фахівців, щоб отримувати дохід для своїх програм зі створення зброї масового знищення.
"За допомогою цієї схеми, яка передбачає використання електронної пошти, соціальних мереж, платіжних платформ і облікових записів на сайтах вакансій, а також фальшивих веб-сайтів, проксі-комп'ютерів, розташованих у США та інших країнах, а також навмисних і мимовільних третіх осіб, ІТ-фахівці генерують мільйони доларів на рік від імені певних організацій", - йдеться у повідомленні.
Йдеться про Міноборони Північної Кореї, які безпосередньо беруть участь у заборонених ООН програмах КНДР зі створення зброї масового знищення.
У деяких випадках ІТ-фахівці також проникали в комп'ютерні мережі роботодавців, які нічого не підозрюють, щоб вкрасти інформацію і зберегти доступ для майбутніх схем злому і вимагання.
Про які ІТ-компанії йде мова
ІТ-фахівці з КНДР спроєктували 17 доменів вебсайтів так, щоб вони виглядали як домени законних американських компаній, що надають ІТ-послуги, тим самим допомагаючи працівникам приховати свою справжню особистість і місцеперебування під час подачі онлайн-заявки на віддалену роботу для компаній у США та інших компаніях по всьому світу.
Насправді це конкретна група північнокорейців, які працюють на компанію Yanbian Silverstar Network Technology Co Ltd., що базується в КНР, і російську компанію Volasys Silver Star, яка раніше потрапила під санкції Міністерства фінансів США.
Ці ІТ-фахівці перенаправляли доходи від своєї шахрайської ІТ-роботи назад до Північної Кореї за допомогою використання сервісів онлайн-платежів і рахунків у китайських банках.
Триває розслідування
Відповідно до постанови суду, винесеної в Східному окрузі штату Міссурі, Сполучені Штати конфіскували 17 доменів веб-сайтів, які використовуються північнокорейськими працівниками інформаційних технологій.
Розслідуванням цієї справи займаються кібервідділ національної безпеки Управління національної безпеки і прокуратура США у східному окрузі штату Міссурі.
Співпраця КНДР і Росії
13 вересня диктатори Кім Чен Ин і Володимир Путін зустрілись в Росії для обговорення військової співпраці. До цього західні ЗМІ повідомляли про наміри КНДР передати Росії артилерійські припаси та зброю в обмін на технології.
Нещодавно координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США у Білому домі Джон Кірбі заявив, що Північна Корея надала Росії одну тисячу контейнерів із військовою технікою та боєприпасами на тлі війни в Україні.
Також Північна Корея відновила закупівлю дорогих годинників, сумок відомих брендів і дизайнерського одягу. У цьому їй допомагають Росія і Китай.
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