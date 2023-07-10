КНДР погрожує збивати американські літаки-розвідники

Північна Корея звинуватила літаки-розвідники та безпілотники США у порушенні її повітряного простору, та пригрозила їх збивати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News Agency .

За словами представника міністерства оборони Північної Кореї, США займаються "неприкритим ядерним шантажем", і планують доставити до півострова атомний підводний човен.

Також він звинуватив Штати у проведенні "ворожої шпигунської діяльності" під час запуску літаків-розвідників біля східного та західного узбережжя, зазначається у повідомленні Центрального інформаційного агентства Кореї у понеділок.

Пхеньян заявляє, що американські безпілотники та літаки-розвідники 8 днів поспіль літали вздовж узбережжя КНДР, порушуючи її повітряний простір.

"Немає жодних гарантій, що не станеться такої шокуючої аварії, як аварія стратегічного розвідувального літака ВПС США", - сказав представник Міноборони Північної Кореї.

Чиновник послався на минулі інциденти, коли КНДР збила американські літаки, у тому числі розвідувальний літак EC-121 у 1969 році та військовий вертоліт у 1994 році.

У заяві також йдеться про те, що Пхеньян вживе заходів для запобігання "безрозсудним діям" Вашингтона.

Погрози КНДР і реакція Південної Кореї та США

КНДР минулого місяця запустила дві ракети малої дальності з ядерними боєголовками невдовзі після того, як вийшла депеша офіційного представника міністерства оборони із засудженням спільних американсько-південнокорейських військових навчань, та з погрозами про відплату.

Нинішні погрози пролунали на тлі відвідин президентом Південної Кореї Юном Сук Йолем саміту Організації Північноатлантичного договору.

Південнокорейський лідер раніше заявив в інтерв'ю Associated Press, що має намір звертатися за допомогою до лідерів НАТО для утримання Пхеньяну від його атомних амбіцій.

Зазначимо також, що США десятиліттями здійснювали повітряні розвідувальні польоти поблизу Північної Кореї. Штати мають мережу супутників-шпигунів, які стежать за основними об'єктами КНДР.

Нагадаємо також, що в США наприкінці червня повідомили, що планують "найближчим часом" направити ядерний підводний човен до Південної Кореї.

Між тим, у Північній Кореї вважають, що угода між Штатами та Південною Кореєю є нібито ескалацією ситуації в регіоні та "кордоном ядерної війни".

Додамо також, що перед цим американський президент Джо Байден заявив, що можлива атака КНДР на його країну із застосуванням ядерної зброї призвела б до знищення режиму Кім Чен Ина.