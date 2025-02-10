КНДР погрожує громадянам за "чутки" про солдат, загиблих під час війни проти України
Жителям Північної Кореї погрожують покаранням за поширення "чуток" про солдатів, які загинули під час боїв у війні проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek.
За оцінками США та Південної Кореї, режим Кім Чен Ина направив до Росії понад 11 тисяч військових. Після короткого періоду навчання восени минулого року північнокорейські війська були направлені до Курська, де російські війська з серпня намагаються стримувати український контрнаступ.
Видання пише, що попри жорсткий контроль режиму Північної Кореї над потоком інформації, громадяни приватно піднімають питання про бойові дії, оскільки кількість жертв зростає.
Повідомляється, що влада наказала громадянам на робочих місцях і в районних зборах повідомляти про тих, хто "поширює чутки", і попередила, що тих, хто цього не зробить, буде покарано.
За даними анонімного джерела, співробітники Tokchon Motor Complex у Південному Пхьонгані, провінції на північ від столиці Пхеньяна, є одними з тих, хто отримав цю директиву.
"Оскільки поширюються новини про те, що солдати 11-го корпусу продовжують гинути в Росії, схоже, вони намагаються придушити ці чутки", - сказало одне із джерел.
Допомога КНДР Москві та фактична участь у війні РФ проти України
Нагадаємо, як розповіли 6 лютого в Генеральному штабі ЗСУ, Північна Корея направила у Курську область 12 тисяч військових, а втрати військ КНДР становлять 4 тисячі осіб.
Наразі відомо, що з трьох умовних бригад Північної Кореї фактично знищена одна, дві - втратили боєздатність.
Додамо, на тлі інформації про великі втрати серед солдатів КНДР у Курській області, з'явилися повідомлення, що начебто північнокорейський контингент вже не бере участі у бойових діях.
Проте нещодавно керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заперечив інформацію про те, що війська КНДР відійшли з лінії фронту у Курській області. За його словами, близько 8 тисяч північнокорейських військових все ще воюють на лінії фронту там, однак останнім часом у скороченому складі.
А тим часом президент України Володимир Зеленський розповів, що російська армія знову підтягнула північнокорейських солдатів у Курську область.
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