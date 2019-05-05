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В КНДР подтвердили проведение стрельб из дальнобойных реактивных орудий

Новости » Политика    05.05.2019 - 01:59
В КНДР подтвердили проведение стрельб из дальнобойных реактивных орудий
Фото: Ким Чен Ын (flickr.com/koreanet)

Учениями руководил лично Ким Чен Ын

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын руководил учениями оборонительных частей с целью протестировать дальнобойные реактивные орудия и тактическое управляемое оружие. Об этом сообщило в воскресенье Центральное телеграфное агентство Кореи  (ЦТАК).

Отмечается, что учения проведены с целью оценить и проверить умение военнослужащих обращаться с дальнобойными реактивными орудиями крупных калибров и тактическим управляемым оружием, точность выполнения огневых задач и боеспособность вооружения оборонительных частей на переднем и восточном участках фронта.

Отмечается, что лидер КНДР присутствовал на наблюдательном пункте, где он "ознакомился с планом нанесения средствами огневого поражения различных калибров огневого удара и проверил ход подготовки стрельбы, включая выдвижение на огневую позицию и развертывание дальнобойных реактивных орудий крупных калибров и тактического управляемого оружия".

По данным агентства, Ким Чен Ын остался доволен проведением стрельб.

Ранее сообщалось, что КНДР в субботу осуществила испытательный запуск нескольких ракет малой дальности из района порта Вонсан на восточном побережье страны. По сведениям КНШ, ракеты пролетели расстояние от 70 до 200 км в направлении Японского моря.

РБК-Украина писало, что президент США Дональд Трамп прокомментировал запуск ракет Северной Кореей и заявил, что верит договоренностям с лидером КНДР Ким Чен Ыном. 

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