У КНДР підтвердили проведення стрільб з далекобійних реактивних знарядь

Фото: Кім Чен Ин (flickr.com/koreanet)

Керував навчаннями особисто Кім Чен Ин

Голова Держради КНДР Кім Чен Ин керував навчаннями оборонних частин з метою протестувати далекобійні реактивні знаряддя і тактичне керовану зброю. Про це повідомило в неділю Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

Наголошується, що навчання проведено з метою оцінити і перевірити вміння військовослужбовців звертатися з далекобійними реактивними знаряддями великих калібрів і тактичним керованою зброєю, точність виконання вогневих завдань і боєздатність озброєння оборонних частин на передньому і східному ділянках фронту.

Відзначається, що лідер КНДР був присутній на спостережному пункті, де він ознайомився з планом нанесення засобами вогневого ураження різних калібрів вогневого удару і перевірив хід підготовки стрільби, включаючи висування на вогневу позицію і розгортання далекобійних реактивних снарядів крупних калібрів і тактичної керованої зброї".

За даними агентства, Кім Чен Ин залишився задоволений проведенням стрільб.

Раніше повідомлялося, що КНДР в суботу здійснила випробувальний запуск декількох ракет малої дальності з району порту Вонсан на східному узбережжі країни. За відомостями КНШ, ракети пролетіли відстань від 70 до 200 км в напрямку Японського моря.

РБК-Україна писало, що президент США Дональд Трамп прокоментував запуск ракет Північною Кореєю і заявив, що вірить домовленостями з лідером КНДР Кім Чен Ином.