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КНДР подтвердила готовящийся визит Ким Чен Ына в РФ

Новости » Политика    23.04.2019 - 06:39
КНДР подтвердила готовящийся визит Ким Чен Ына в РФ
Фото: Ким Чен Ын (KCNA)

Стороны намерены провести совместные переговоры

В КНДР подтердили, что лидер Ким Чен Ын в ближайшее время посетит Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦТАК.

Отмечается, что стороны намерены провести совместные переговоры. Однако место, дату встречи, а также заявленную тему для беседы лидеров двух стран агентство не называет.

Напомним, ранее сообщалось, что стали известны дата и место встречи президента РФ Владимира Путина и лидера Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ына. 

Сообщается, что переговоры запланированы на 25 апреля и пройдут во Владивостоке. Переговоры пройдут в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский.

При этом отмечается, что окончательно программа не утверждена, но среди возможных мест для посещения называются Военно-исторический музей Тихоокеанского флота России и Приморская сцена Мариинского театра.

РБК-Украина сообщало, что в октябре 2018-го президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что Ким Чен Ын вскоре прибудет в РФ.

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