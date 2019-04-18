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Путин встретится с Ким Чен Ыном

Новости » Политика    18.04.2019 - 15:12
Путин встретится с Ким Чен Ыном
Фото: Владимир Путин и Ким Чен Ын (коллаж РБК-Украина)

Они встретятся в конце апреля этого года

Президент РФ Владимир Путин встретится с Ким Чен Ыном, лидером КНДР, в этом году в России. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Ким Чен Ын посетит РФ с визитом во второй половине апреля. Планируемый визит в РФ станет первым для Ким Чен Ына.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что их встреча может пройти в любом городе, но нет информации о сроках проведения встречи. По его словам, Россия делала различные предложения Северной Корее по вопросу места переговоров.

Издание Yonhap писало, что встреча лидеров стран может пройти в РФ во Владивостоке в конце апреля. Собеседники издания рассказали, что Путин приедет во Владивосток в преддверии визита в Пекин 26-27 апреля, где запланировано его участие в форуме "Один пояс, один путь".

Как писало РБК-Украина ранее, в октябре 2018-го президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что Ким Чен Ын вскоре прибудет в РФ.

Добавим, в начале сентября прошлого года лидер Северной Кореи подтвердил свою готовность посетить Россию с официальным визитом. Он планировал обсудить с главой РФ стратегию и перспективу сотрудничества двух стран.

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