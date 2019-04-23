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КНДР підтвердила, що готується візит Кім Чен Ина в РФ

Новини » Політика    23.04.2019 - 06:39
КНДР підтвердила, що готується візит Кім Чен Ина в РФ
Фото: Кім Чен Ин (KCNA)

Сторони мають намір провести спільні переговори

В КНДР подтердили, що лідер Кім Чен Ин найближчим часом відвідає Росію на запрошення президента РФ Володимира Путіна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦТАК.

Відзначається, що сторони мають намір провести спільні переговори. Однак місце, дату зустрічі, а також заявлену тему для розмови лідерів двох країн агентство не називає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що стали відомі дата і місце зустрічі президента РФ Володимира Путіна і лідера Північної Кореї (КНДР) Кім Чен Ина.

Повідомляється, що переговори заплановані на 25 квітня і пройдуть у Владивостоці. Переговори пройдуть в кампусі Далекосхідного федерального університету (ДВФУ) на острові Російський.

При цьому наголошується, що остаточно програма не затверджена, але серед можливих місць для відвідування називаються Військово-історичний музей Тихоокеанського флоту Росії і Приморська сцена Маріїнського театру.

РБК-Україна повідомляло, що в жовтні 2018-го президент Південної Кореї Мун Чже Ін заявив, що Кім Чен Ин незабаром прибуде в РФ.

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