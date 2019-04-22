В РФ назвали дату и место встречи Путина и Ким Чен Ына

Фото: Владимир Путин и Ким Чен Ын (коллаж РБК-Украина)

Переговоры запланированы на 25 апреля и пройдут во Владивостоке

Стали известны дата и место встречи президента РФ Владимира Путина и лидера Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ына. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Сообщается, что переговоры запланированы на 25 апреля и пройдут во Владивостоке. Переговоры пройдут в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский.

Лидер КНДР проведет ночь с 23 на 24 апреля в северокорейском городе Раджин на побережье Восточного моря, и после этого отправится в сторону России. После переговоров Путин вылетит в Китай, а лидер КНДР проведет еще один день во Владивостоке, где для него подготовлена культурная программа.

При этом отмечается, что окончательно программа не утверждена, но среди возможных мест для посещения называются Военно-исторический музей Тихоокеанского флота России и Приморская сцена Мариинского театра.

Ким Чен Ын будет жить в кампусе ДВФУ, там же состоятся и переговоры с Путиным. Занятия студентов в университете отменили с 23 по 27 апреля.

Делегация Ким Чен Ына будет состоять из 230 человек, члены делегации прибудут в РФ на бронированном поезде, который использовал для путешествия по России Ким Чен Ир. На поезд также будет погружен лимузин главы Северной Кореи.

Напомним, в октябре 2018-го президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что Ким Чен Ын вскоре прибудет в РФ.

Добавим, в начале сентября прошлого года лидер Северной Кореи подтвердил свою готовность посетить Россию с официальным визитом. Он планировал обсудить с главой РФ стратегию и перспективу сотрудничества двух стран.