КНДР почала стягувати зброю до кордонів із Південною Кореєю. Сеул готує відповідь

"Південнокорейські військові помітили активність біля постів у демілітаризованій зоні з кінця минулого тижня", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що представники Міноборони Південної Кореї помітили групу солдатів КНДР біля невеликих постів усередині демілітаризованої зони. Вони встановлювали там зброю. Сеул пообіцяв вжити відповідних заходів, натякаючи на відновлення південнокорейських прикордонних постів поблизу кордону.

Також військові Південної Кореї зафіксували збільшення активності берегової артилерії КНДР.

КНДР стягує зброю до кордонів через 5 років

Видання пише, що Північна Корея підірвала 10 з 11 охоронних постів усередині демілітаризованої зони після саміту близько п'яти років тому між лідером Кім Чен Ином і тодішнім президентом Південної Кореї Мун Чже Іном, який привів до угоди про зниження напруженості в добре укріпленій демілітаризованій зоні.

Нинішній президент Юн Сок Йоль скептично поставився до угоди, укладеної його попередником, який виступав за зближення з Пхеньяном.

Уряд Юна минулого тижня призупинив виконання частини угоди 2018 року після того, як Північна Корея вивела на орбіту супутник-шпигун, а Сеул відновив розвідувальні польоти поблизу кордону, які були призупинені відповідно до угоди.

Спроби КНДР вивести супутник-шпигун на орбіту

Наприкінці травня цього року КНДР намагалася вивести на орбіту "супутник-шпигун" Malligyong-1, проте ракета-носій втратила поїзд і впала в Жовте море.

Пізніше, 16 червня, Південна Корея підняла з дна моря кілька частин ракети та супутника. Після аналізу знайдених деталей експерти заявили, що "супутник" взагалі не мав користі як розвідувальний.

КНДР зробила другу спробу запуску супутника 23 серпня. У Токіо заявили, що Пхеньян використав заборонену технологію балістичних ракет і що снаряд пролетів через повітряний простір поблизу Окінави.

А 22 листопада Північна Корея повідомила про успішний запуск балістичної ракети із супутником-шпигуном на борту.