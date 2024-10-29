У КНДР підвищили рівень безпеки через страх замаху на Кім Чен Ина, - ЗМІ

Північна Корея посилює заходи безпеки для захисту Кім Чен Ина через можливу загрозу замахів. У Пхеньяні встановлюють системи глушіння зв'язку та обладнання для виявлення дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Yonhap TV.

Дані південнокорейської розвідки свідчать про те, що КНДР посилила заходи безпеки для свого лідера Кім Чен Ина. Там занепокоєні потенційним замахом на його вбивство.

У КНДР додатково розгорнуть засоби глушіння зв'язку та проведуть роботу над впровадженням обладнання для виявлення дронів. Дані розвідки свідчать, що цьогоріч кількість публічних виступів Кім Чен Ина зросла на 60% у порівнянні з 2023 роком.

Відомо, що КНДР ймовірно готується до повторного запуску розвідувального супутника і уважно стежить за можливістю сьомого ядерного випробування після президентських виборів у США.

Участь військ КНДР у війні в Україні

Як заявив президент України Володимир Зеленський, що в Росії вже знаходяться три тисячі військовослужбовців КНДР. Однак раніше повідомлялося, що Північна Корея перекинула до Росії свій спецпідрозділ ССО, який є одним із найтаємніших у світі.