У КНДР підтвердили пуск ракети та назвали її непереборною ядерною контратакою

Влада КНДР підтвердила, що напередодні випробувала міжконтинентальну балістичну ракету Hwasong-15 під час навчань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Навчання щодо раптового пуску ракети є фактичним доказом послідовних зусиль стратегічних ядерних сил КНДР щодо здійснення смертельної ядерної контратаки за силами супротивника у разі потреби", - йдеться в офіційному повідомленні.
Державне інформаційне агентство повідомило, що ракета пролетіла 989 км за 4015 секунд, досягнувши максимальної висоти 5768 км, перш ніж точно вразити задану область у відкритих водах. Балістичну ракету Hwasong-15 вперше випробували у 2017 році.
Запуск під керівництвом Головного ракетного управління був проведений відповідно до наказу про екстрену бойову готовність, за яким пішов письмовий наказ Кім Чен Ына.
Раніше ми писали, що КНДР здійснила запуск балістичної ракети великої дальності у напрямку західного узбережжя Японії.
Також повідомлялося, що влада КНДР пригрозила вжити "безпрецедентні та рішучі заходи", якщо Південна Корея і США продовжать заплановані військові навчання.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.