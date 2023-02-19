В КНДР подтвердили пуск ракеты и назвали ее непреодолимой ядерной контратакой

Власти КНДР подтвердили, что накануне испытали межконтинентальную баллистическую ракету Hwasong-15 в ходе учений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Учения по внезапному пуску ракеты являются фактическим доказательством последовательных усилий стратегических ядерных сил КНДР по совершению смертельной ядерной контратаки по силам противника в случае необходимости", - говорится в официальном сообщении.
Государственное информационное агентство сообщило, что ракета пролетела 989 км за 4015 секунд, достигнув максимальной высоты 5768 км, прежде чем точно поразить заданную область в открытых водах. Баллистическую ракету Hwasong-15 впервые испытали в 2017 году.
Запуск под руководством Главного ракетного управления был проведен в соответствии с приказом об экстренной боевой готовности, за которым последовал письменный приказ Ким Чен Ына.
Ранее мы писали, что КНДР совершила запуск баллистической ракеты большой дальности в направлении западного побережья Японии.
Также сообщалось, что власти КНДР пригрозили принять "беспрецедентные и решительные меры", если Южная Корея и США продолжат запланированные военные учения.
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