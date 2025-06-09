КНДР перемістила свій пошкоджений есмінець до кордону з Росією, - CNN

Північна Корея перемістила свій новий бойовий есмінець, який був пошкоджений внаслідок невдалого спуску на воду 21 травня, у порт біля російського кордону. Це може вказувати на те, що Москва допоможе КНДР відремонтувати судно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Супутникові знімки Maxar Technologies від 8 червня свідчать про переміщення 5000-тонного есмінця класу Choe Hyon у сухий док у порту Раджин. Він входить в особливу економічну зону Північної Кореї Расон, що примикає до кордону з Росією.

За словами директора із зовнішнього співробітництва та молодшого наукового співробітника Корейського інституту оборонного аналізу Ю Джихуна, порт Раджин має можливості для невеликого ремонту і технічного обслуговування військових кораблів.

А близькість порту до Росії, як зазначив аналітик, "робить його ключовим вузлом для зусиль Північної Кореї з поглиблення економічних і потенційно військових зв'язків із Москвою".





супутниковий знімок Maxar Technologies

Депутат Південної Кореї Ю Йонг-Вон повідомив CNN, що військові його країни оцінили, що пошкодження судна КНДР відносно малі.

"Зовнішні пошкодження судна не здаються значними, і головна проблема, мабуть, полягає в затопленні військового корабля водою", - сказав він.

Депутат вважає, що механізми та електроніку доведеться очистити від морської води та засохлої солі. Ю Йонг-Вон також не виключив російської допомоги в процесі ремонту.