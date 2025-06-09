КНДР перемістила свій пошкоджений есмінець до кордону з Росією, - CNN
Північна Корея перемістила свій новий бойовий есмінець, який був пошкоджений внаслідок невдалого спуску на воду 21 травня, у порт біля російського кордону. Це може вказувати на те, що Москва допоможе КНДР відремонтувати судно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Супутникові знімки Maxar Technologies від 8 червня свідчать про переміщення 5000-тонного есмінця класу Choe Hyon у сухий док у порту Раджин. Він входить в особливу економічну зону Північної Кореї Расон, що примикає до кордону з Росією.
За словами директора із зовнішнього співробітництва та молодшого наукового співробітника Корейського інституту оборонного аналізу Ю Джихуна, порт Раджин має можливості для невеликого ремонту і технічного обслуговування військових кораблів.
А близькість порту до Росії, як зазначив аналітик, "робить його ключовим вузлом для зусиль Північної Кореї з поглиблення економічних і потенційно військових зв'язків із Москвою".
супутниковий знімок Maxar Technologies
Депутат Південної Кореї Ю Йонг-Вон повідомив CNN, що військові його країни оцінили, що пошкодження судна КНДР відносно малі.
"Зовнішні пошкодження судна не здаються значними, і головна проблема, мабуть, полягає в затопленні військового корабля водою", - сказав він.
Депутат вважає, що механізми та електроніку доведеться очистити від морської води та засохлої солі. Ю Йонг-Вон також не виключив російської допомоги в процесі ремонту.
Пошкодження есмінця у КНДР
Нагадаємо, 21 травня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин особисто спостерігав за запуском есмінця водотоннажністю 5000 тонн на верфі в місті Чхонджін на північному сході країни, однак судно було пошкоджено.
Інцидент стався через "недосвідчене командування та оперативну недбалість". Унаслідок того, що сталося, деякі ділянки кіля військового корабля були зруйновані, а носова частина не змогла покинути судноплавний стапель.
За даними державних ЗМІ, глава КНДР назвав інцидент "злочинним актом", якому не може бути прощення.
Військові аналітики зазначають, що інцидент, найімовірніше, стався на очах у великого натовпу, що ще більше посилило публічне приниження для Кіма.
Пізніше військові країни повідомили, що судно лежить на боці у воді.
"Корма судна виявилася вивернутою у бік гавані через те, що колісні елементи під рамною конструкцією зіслизнути у воду, тоді як ніс залишився на стапелі," - повідомив американський Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), використовуючи супутникові знімки за четвер.
У відомстві додали, що верф у Чхонджіні переважно займалася виробництвом вантажних і рибальських суден та "безумовно не має достатнього досвіду" в запуску великих військових кораблів, таких як новий есмінець.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.