КНДР переместила свой поврежденный эсминец к границе с Россией, - CNN
Северная Корея переместила свой новый боевой эсминец, который был поврежден в результате неудачного спуска на воду 21 мая, в порт возле российской границы. Это может указывать на то, что Москва поможет КНДР отремонтировать судно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Спутниковые снимки Maxar Technologies от 8 июня свидетельствуют о перемещении 5000-тонного эсминца класса Choe Hyon в сухой док в порту Раджин. Он входит в особую экономическую зону Северной Кореи Расон, примыкающую к границе с Россией.
По словам директора по внешнему сотрудничеству и младшего научного сотрудника Корейского института оборонного анализа Ю Джихуна, порт Раджин имеет возможности для небольшого ремонта и технического обслуживания военных кораблей.
А близость порта к России, как отметил аналитик, "делает его ключевым узлом для усилий Северной Кореи по углублению экономических и потенциально военных связей с Москвой".
спутниковый снимок Maxar Technologies
Депутат Южной Кореи Ю Йонг-Вон сообщил CNN, что военные его страны оценили, что повреждения судна КНДР относительно малы.
"Внешние повреждения судна не кажутся значительными, и главная проблема, по-видимому, заключается в затоплении военного корабля водой", - сказал он.
Депутат считает, что механизмы и электронику придется очистить от морской воды и засохшей соли. Ю Йонг-Вон также не исключил российской помощи в процессе ремонта.
Повреждение эсминца в КНДР
Напомним, 21 мая лидер Северной Кореи Ким Чен Ын лично наблюдал за запуском эсминца водоизмещением 5000 тонн на верфи в городе Чхонджин на северо-востоке страны, однако судно было повреждено.
Инцидент произошел из-за "неопытного командования и оперативной халатности". В результате случившегося некоторые участки киля военного корабля были разрушены, а носовая часть не смогла покинуть судоходный стапель.
По данным государственных СМИ, глава КНДР назвал инцидент "преступным актом", которому не может быть прощения.
Военные аналитики отмечают, что инцидент, скорее всего, произошел на глазах у большой толпы, что еще больше усилило публичное унижение для Кима.
Позже военные страны сообщили, что судно лежит на боку в воде.
"Корма судна оказалась вывернутой в сторону гавани из-за того, что колесные элементы под рамной конструкцией соскользнули в воду, в то время как нос остался на стапеле," - сообщил американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS), используя спутниковые снимки за четверг.
В ведомстве добавили, что верфь в Чхонджине преимущественно занималась производством грузовых и рыболовных судов и "определенно не имеет достаточного опыта" в запуске крупных военных кораблей, таких как новый эсминец.
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