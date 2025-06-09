КНДР переместила свой поврежденный эсминец к границе с Россией, - CNN

Северная Корея переместила свой новый боевой эсминец, который был поврежден в результате неудачного спуска на воду 21 мая, в порт возле российской границы. Это может указывать на то, что Москва поможет КНДР отремонтировать судно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Спутниковые снимки Maxar Technologies от 8 июня свидетельствуют о перемещении 5000-тонного эсминца класса Choe Hyon в сухой док в порту Раджин. Он входит в особую экономическую зону Северной Кореи Расон, примыкающую к границе с Россией.

По словам директора по внешнему сотрудничеству и младшего научного сотрудника Корейского института оборонного анализа Ю Джихуна, порт Раджин имеет возможности для небольшого ремонта и технического обслуживания военных кораблей.

А близость порта к России, как отметил аналитик, "делает его ключевым узлом для усилий Северной Кореи по углублению экономических и потенциально военных связей с Москвой".





спутниковый снимок Maxar Technologies

Депутат Южной Кореи Ю Йонг-Вон сообщил CNN, что военные его страны оценили, что повреждения судна КНДР относительно малы.

"Внешние повреждения судна не кажутся значительными, и главная проблема, по-видимому, заключается в затоплении военного корабля водой", - сказал он.

Депутат считает, что механизмы и электронику придется очистить от морской воды и засохшей соли. Ю Йонг-Вон также не исключил российской помощи в процессе ремонта.