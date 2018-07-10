КНДР відмовилася створювати спільну з США робочу групу з денуклеаризації

США виступають за швидку денуклеаризацію в повному обсязі, а КНДР - за поетапну

Сполученим Штатам Америки (США) та Північній Кореї (КНДР) не вдалося створити спільну робочу групу з питань денуклеаризації. Про це повідомляє Kyodo.

Як повідомляється, досягти домовленості не вдалося через різні погляди на те, як повинна проходити денуклеарізація Корейського півострова. Так, США виступають за швидку денуклеаризацію в повному обсязі, а КНДР - за поетапну.

Разом з тим, за словами голови прес-служби Держдепартаменту Хізер Науэрт, американська сторона створила таку групу.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп висловив упевненість в тому, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин виконає підписаний договір про денуклеаризацію країни.

Раніше представники сша та Північної Кореї домовилися про створення робочих груп з денуклеаризації КНДР.

Зазначимо, що лідер КНДР в ході саміту з Трампом 12 червня зобов'язався провести денуклеаризацію Корейського півострова. У підписаному документі лідер КНДР підтвердив прихильність "міцному і стабільному світу".

Трамп і Кім Чен Ин підписали угоду за підсумками саміту в Сінгапурі. За словами американського лідера, ця угода стане критерієм, на який США і Північна Корея будуть орієнтуватися в майбутньому. У той же час він підкреслив, що розраховує на швидкий старт денуклеаризації Корейського півострова. У свою чергу, Кім Чен Ин зазначив, що цей документ призведе до серйозних змін.