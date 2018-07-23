КНДР може зупинити переговори щодо денуклеаризації, - CNN

Продовження переговорів між країнами залежить від готовності США домовитися про мирний договір з Пхеньяном

Продовження переговорів між Сполученими Штатами Америки (США) і Північною Кореєю (КНДР) залежать від готовності Вашингтона зробити "сміливий крок" і домовитися про мирний договір з Пхеньяном. Про це повідомляє CNN з посиланням на чиновника з глибоким знанням позиції Північної Кореї з цього питання.

За словами джерела, якщо США не захочуть змінити угоду про перемир'я, Пхеньян, швидше за все, не продовжить переговори щод денуклеаризації.

Разом з тим, як йдеться на сайті Білого дому, президент США Дональд Трамп заявив, що реалізація досягнутих ним на саміті в Сінгапурі з лідером КНДР Кім Чен Ином домовленостей про денуклеаризацію Корейського півострова вже починається.

"Процес вже починається, і ми ведемо з Північною Кореєю подальші переговори", - заявив американський президент.

Відзначимо, для створення юридично обов'язкового мирного договору потрібно схвалення двох третин Сенату США.

Трамп і Кім Чен Ин підписали угоду за підсумками саміту в Сінгапурі. За словами американського лідера, ця угода стане критерієм, на який США і Північна Корея будуть орієнтуватися в майбутньому. У той же час він підкреслив, що розраховує на швидкий старт денуклеаризації Корейського півострова. У свою чергу, Кім Чен Ин зазначив, що цей документ призведе до серйозних змін.

Окрім того, президент США Дональд Трамп висловив упевненість в тому, що Кім Чен Ин виконає підписаний договір про денуклеаризацію країни.

Проте, як повідомлялося, Сполученим Штатам Америки і Північній Кореї не вдалося створити спільну робочу групу з питань денуклеаризації.

Досягти домовленості не вдалося через різні погляди на те, як повинна проходити денуклеарізація Корейського півострова. Так, США виступають за швидку денуклеаризацію в повному обсязі, а КНДР через поетапну.