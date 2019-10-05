КНДР объявила о провале переговоров с США по ядерному оружию

Глава северокорейской делегации Ким Менг Гиль заявил, что переговоры с США по денуклеаризации не оправдали ожиданий. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что Северная Корея прервала переговоры на рабочем уровне с США.

"Переговоры не оправдали наших ожиданий и, в конце концов, прервались", - заявил Менг.

Напомним, сегодня РБК-Украина писало, что КНДР и США проводят переговоры в Швеции. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде подтвердила, что двусторонняя встреча между делегациями США и Северной Кореи проходит в Швеции.

Ранее телеканал SVT сообщал, что предварительная двусторонняя встреча между США и КНДР началась в пятницу на острове Лидинге в конференц-зале Вилла Элвик странд. В субботу проходят рабочие переговоры.

Добавим, президент США Дональд Трамп намерен предложить лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну сделку по санкциям, введенным против КНДР со стороны Организации Объединенных Наций.

В частности, президент США собирается предложить Северной Корее приостановить действие санкций ООН на экспорт в страну текстиля и угля на три года в обмен на демонтаж крупнейшего северокорейского ядерного объекта в Йонбене.