КНДР оголосила про провал переговорів з США щодо ядерної зброї

Глава північнокорейської делегації Кім Менг Гіль заявив, що переговори з США по денуклеаризації не виправдали очікувань. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що Північна Корея перервала переговори на робочому рівні з США.

"Переговори не виправдали наших очікувань і, врешті-решт, припинилися", - заявив Менг.

Нагадаємо, сьогодні РБК-Україна писало, що КНДР і США проводять переговори в Швеції. Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде підтвердила, що двостороння зустріч між делегаціями США та Північної Кореї проходить в Швеції.

Раніше телеканал SVT повідомляв, що попередня двостороння зустріч між США і КНДР почалася в п'ятницю на острові Лідінгу в конференц-залі Вілла Елвік странд. У суботу проходять робочі переговори.

Додамо, президент США Дональд Трамп має намір запропонувати лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину угоду щодо санкцій, введених проти КНДР з боку Організації Об'єднаних Націй.

зокрема, президент США збирається запропонувати Північної Кореї призупинити дію санкцій ООН на експорт у країну текстилю та вугілля на три роки в обмін на демонтаж найбільшого північнокорейського ядерного об'єкту в Йонбені.