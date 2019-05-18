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КНДР обратилась в ООН из-за ареста своего судна властями США

Новости » Политика    18.05.2019 - 09:16
КНДР обратилась в ООН из-за ареста своего судна властями США
Иллюстративное фото (flickr.com)

В Пхеньяне считают арест своего судна незаконным

Северная Корея (КНДР) направила протест в ООН из-за ареста торгового судна Соединенными Штатами Америки (США). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР.

Как сообщается, постоянный представитель КНДР в ООН Ким Сон направил письмо генеральному секретарю Антониу Гутерришу, в котором выразил протест из-за недавнего ареста северо-корейского торгового судна Вашингтоном.

"США осуществили незаконный и неприемлемый акт, захватив судно КНДР и отбуксировав его к архипелагу Американское Самоа, который является американским колониальным владением, под предлогом того, что данное судно нарушило положения внутреннего американского законодательства", - говорится в письме.

В Пхеньяне считают, что действия Соединенных Штатов на международном уровне, основанные на внутреннем законодательстве, согласно резолюции ООН, являются незаконными и противоречат устав ООН и международному праву.

"Суверенное государство не может быть объектом юрисдикции другой страны - это общераспространенный принцип международного права", - подчеркнул представитель КНДР.

Напомним, 10 мая Соединенные Штаты арестовали судно из Северной Кореи за нарушения со стороны КНДР режима санкций. Сухогруз КНДР был арестован по обвинению в нарушении международного режима санкций - за поставки из КНДР угля в другие страны, что запрещено резолюциями Совета Безопасности ООН.

Напомним, в марте 2019 президент США Дональд Трамп заявил, что не дал ввести в действие новые широкомасштабные санкции США против КНДР, объявленные Минфином. Однако Трамп не уточнил, какие санкции имеются в виду.

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