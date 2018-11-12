В КНДР обнаружили 13 незадекларированных ракетных баз, - аналитики Beyond Parallel

Фото: лидер КНДР Ким Чен Ын (flickr.com/koreane)

Некоторые из обнаруженных баз - действующие

Аналитический центр Beyond Parallel обнаружил в КНДР 13 из 20 ожидаемых незадекларовних ракетных оперативных баз. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет аналитиков.

Указано, что на некоторых базах наблюдается активность, несмотря на обещания полного ядерного разоружения.

Эксперты уточняют, что ракетные оперативные базы не являются пусковыми площадками. В соответствии с процедурами Корейской народной армии, ракеты с пусковыми устройствами должны транспортироваться с баз на подготовленные пусковые площадки или специальные места.

Вместе с тем сами оперативные базы могут использоваться непосредственно для запуска ракет в крайних случаях. Базы могут использоваться для всех классов баллистических ракет, включая межконтинентальные.

Кроме того, Beyond Parallel 12 ноября опубликовал подробный отчет о базе Сакканмол, ближайшую к границе с Южной Кореей. В отчете отмечалось, что Сакканмол, скорее всего, активна и обслуживается. Кроме того, ее инфраструктура улучшается.

Эксперты подчеркивают, что на фоне обещаний ядерного разоружения, Северная Корея должна подписать соглашение с конкретными условиями, задекларировать эти базы, допустить к ним экспертов для проверки и, в конце концов, разобрать.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале ноября Северная Корея пригрозила восстановлением развития ядерного арсенала в случае, если Соединенные Штаты Америки (США) не отменят экономические санкции. В МИД КНДР подчеркивали, что Пхеньян может вернуться к политике одновременного создания ядерного арсенала и экономического развития.

Напомним, 23 октября правительство Южной Кореи ратифицировало соглашение о денуклеаризации Корейского полуострова, которое было подписано в сентябре лидерами двух Корей Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином.