ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

В КНДР обнаружили 13 незадекларированных ракетных баз, - аналитики Beyond Parallel

Новости » Политика    12.11.2018 - 16:14
В КНДР обнаружили 13 незадекларированных ракетных баз, - аналитики Beyond Parallel
Фото: лидер КНДР Ким Чен Ын (flickr.com/koreane)

Некоторые из обнаруженных баз - действующие

Аналитический центр Beyond Parallel обнаружил в КНДР 13 из 20 ожидаемых незадекларовних ракетных оперативных баз. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет аналитиков.

Указано, что на некоторых базах наблюдается активность, несмотря на обещания полного ядерного разоружения.

Эксперты уточняют, что ракетные оперативные базы не являются пусковыми площадками. В соответствии с процедурами Корейской народной армии, ракеты с пусковыми устройствами должны транспортироваться с баз на подготовленные пусковые площадки или специальные места.

Вместе с тем сами оперативные базы могут использоваться непосредственно для запуска ракет в крайних случаях. Базы могут использоваться для всех классов баллистических ракет, включая межконтинентальные.

Кроме того, Beyond Parallel 12 ноября опубликовал подробный отчет о базе Сакканмол, ближайшую к границе с Южной Кореей. В отчете отмечалось, что Сакканмол, скорее всего, активна и обслуживается. Кроме того, ее инфраструктура улучшается.

Эксперты подчеркивают, что на фоне обещаний ядерного разоружения, Северная Корея должна подписать соглашение с конкретными условиями, задекларировать эти базы, допустить к ним экспертов для проверки и, в конце концов, разобрать.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале ноября Северная Корея пригрозила восстановлением развития ядерного арсенала в случае, если Соединенные Штаты Америки (США) не отменят экономические санкции. В МИД КНДР подчеркивали, что Пхеньян может вернуться к политике одновременного создания ядерного арсенала и экономического развития.

Напомним, 23 октября правительство Южной Кореи ратифицировало соглашение о денуклеаризации Корейского полуострова, которое было подписано в сентябре лидерами двух Корей Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином.

КНДР и Южная Корея начали ликвидацию погранпостов в демилитаризованной зоне Помпео встретится в Нью-Йорке с представителем КНДР
Новости Украины КНДРракета
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь