У КНДР виявили 13 незадекларованих ракетних баз, - аналітики Beyond Parallel

Фото: лідер КНДР Кім Чен Ин (flickr.com/koreane)

Деякі з виявлених баз - діючі

Аналітичний центр Beyond Parallel виявив у КНДР 13 з 20-ти очікуваних незадекларовних ракетних оперативних баз. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на звіт аналітиків.

Вказано, що на деяких базах спостерігається активніст попри обіцянки повного ядерного роззброєння.

Експерти уточнюють, що ракетні оперативні бази не є пусковими майданчиками. Згідно з процедурами Корейської народної армії, ракети з пусковими пристроями мають транспортуватися з баз на підготовлені пускові майданчики або спеціальні місця.

Разом з тим самі оперативні бази можуть використовуватись безпосередньо для запуску ракет у крайніх випадках. Бази можуть використовуватися для всіх класів балістичних ракет, включно з міжконтинентальними.

Крім того, Beyond Parallel 12 листопада опублікував детальний звіт про базу Сакканмол, найближчу до кордону з Південною Кореєю. У звіті зазначалося, що Сакканмол, найімовірніше, активна й обслуговується. Крім того, її інфраструктура покращується.

Експерти підкреслюють, що на тлі обіцянок ядерного роззброєння, Північна Корея мала б підписати угоду з конкретними умовами, задекларувати ці бази, допустити до них експертів для перевірки і, в решті-решт, розібрати.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку листопада Північна Корея пригрозила відновленням розвитку ядерного арсеналу в разі, якщо Сполучені Штати Америки (США) не скасують економічні санкції. У МЗС КНДР підкреслювали, що Пхеньян може повернутися до політики одночасного створення ядерного арсеналу і економічного розвитку.

Нагадаємо, 23 жовтня уряд Південної Кореї ратифікував угоду про денуклеаризацію Корейського півострова, яка була підписана у вересні лідерами двох Корей Кім Чен Ином і Мун Чже Іном.