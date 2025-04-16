КНДР наживає мільярди на війні проти України: дані Південної Кореї

За інформацією KIDA, основну економічну вигоду Північна Корея отримує від поставок боєприпасів до Росії. Але КНДР також отримує прибуток шляхом відправки тисяч своїх солдатів на війну проти України.

Втрати північнокорейських військ значні. З 11 тисяч відправлених солдатів 4 тисячі більше не можуть продовжувати участь у бойових діях - вони загинули або отримали серйозні поранення.

Південнокорейський інститут зазначає, що Пхеньян вважає за краще отримувати від Росії оплату у вигляді технологічної допомоги, включно з сучасним озброєнням, що посилює її військовий потенціал і наближає виконання стратегічний цілей.

"Військове співробітництво між Росією і КНДР підвищує ризик втручання Москви у справи Корейського півострова в разі надзвичайної ситуації", - наголошується в доповіді KIDA.

Як зазначає Newsweek, такі дані відповідають аналізу Open Source Centre (OSC) і агентства Reuters, згідно з яким Північна Корея поставила в Росію більше ніж 15 800 контейнерів із боєприпасами із серпня 2023 року по березень 2025-го.

Аналітики OSC вважають, що поставки північнокорейських снарядів до Росії допомагають їй зберігати наступальний темп і "підривають ефективність західної військової допомоги Україні".