КНДР наживает миллиарды на войне против Украины: данные Южной Кореи

Северная Корея заработала более 20 миллиардов долларов на помощи России в войне против Украины. Такое сотрудничество двух диктатур представляет серьезную угрозу.
Об этом сказано в докладе Корейского института оборонного анализа (KIDA), сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek.
По информации KIDA, основную экономическую выгоду Северная Корея получает от поставок боеприпасов в Россию. Но КНДР также получает прибыль путем отправки тысяч своих солдат на войну против Украины.
Потери северокорейских войск значительные. Из 11 тысяч отправленных солдат 4 тысячи больше не могут продолжать участие в боевых действиях - они погибли или получили серьезные ранения.
Южнокорейский институт отмечает, что Пхеньян предпочитает получать от России оплату в виде технологической помощи, включая современные вооружения, которые усиливают ее военный потенциал и приближают выполнение стратегический целей.
"Военное сотрудничество между Россией и КНДР повышает риск вмешательства Москвы в дела Корейского полуострова в случае чрезвычайной ситуации", - отмечается в докладе KIDA.
Как отмечает Newsweek, такие данные соответствуют анализу Open Source Centre (OSC) и агентства Reuters, согласно которому Северная Корея поставила в Россию более 15 800 контейнеров с боеприпасами с августа 2023 года по март 2025-го.
Аналитики OSC считают, что поставки северокорейских снарядов в Россию помогают ей сохранять наступательный темп и "подрывают эффективность западной военной помощи Украине".
Напомним, Северная Корея является союзником России в полномасштабной войне против Украины.
Согласно официальным данным Генштаба ВСУ, Северная Корея отправила для участия в боевых действиях в Курской области около 12 тысяч солдат. Потери КНДР составляют 4 тысячи человек, из которых 3 тысячи - раненые.
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