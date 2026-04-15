UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

КНДР наростила можливості для виробництва ядерної зброї, - МАГАТЕ

13:57 15.04.2026 Ср
2 хв
На ядерних об'єктах Північної Кореї посилилася активність
aimg Тетяна Степанова
Фото: генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі (Getty Images)

Північна Корея останнім часом, ймовірно, значно наростила свої можливості з виробництва ядерної зброї.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Виступаючи в Сеулі, Гроссі підтвердив стрімке зростання активності на п'ятимегаватному реакторі, переробному блоці, легководному реакторі та інших об'єктах північнокорейського ядерного комплексу в Йонбені.

"Усе це вказує на дуже серйозне зростання потенціалу КНДР у виробництві ядерної зброї", - зазначив глава МАГАТЕ.

Гроссі додав, що ядерні можливості Північної Кореї оцінюються в кілька десятків боєголовок.

За його словами, МАГАТЕ зафіксувало будівництво нового об'єкта, схожого на цехи зі збагачення урану в Йонбені й аналіз зовнішніх ознак свідчить про значне розширення потужностей зі збагачення.

Супутникові знімки, зроблені у квітні, підтверджують оцінку МАГАТЕ, заявляє Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS).

Знімки вказують на завершення будівництва ймовірного заводу зі збагачення урану, здатного виробляти збройовий матеріал.

КНДР нарощує ядерний арсенал

Нагадаємо, у вересні минулого року лідер КНДР Кім Чен Ин оголосив, що Північна Корея представить нову політику, спрямовану на одночасний розвиток ядерних сил і звичайних збройних сил.

Також постійне представництво КНДР при ООН заявило, що становище Північної Кореї як ядерної держави незворотнє.

Окрім того, раніше повідомлялося, що Північна Корея продовжує нарощувати свій ядерний арсенал шаленими темпами, попри тиск ООН. Потужностей вистачає для створення 20 боєголовок щорічно.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
