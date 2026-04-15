КНДР наростила можливості для виробництва ядерної зброї, - МАГАТЕ

Північна Корея останнім часом, ймовірно, значно наростила свої можливості з виробництва ядерної зброї.
Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Виступаючи в Сеулі, Гроссі підтвердив стрімке зростання активності на п'ятимегаватному реакторі, переробному блоці, легководному реакторі та інших об'єктах північнокорейського ядерного комплексу в Йонбені.
"Усе це вказує на дуже серйозне зростання потенціалу КНДР у виробництві ядерної зброї", - зазначив глава МАГАТЕ.
Гроссі додав, що ядерні можливості Північної Кореї оцінюються в кілька десятків боєголовок.
За його словами, МАГАТЕ зафіксувало будівництво нового об'єкта, схожого на цехи зі збагачення урану в Йонбені й аналіз зовнішніх ознак свідчить про значне розширення потужностей зі збагачення.
Супутникові знімки, зроблені у квітні, підтверджують оцінку МАГАТЕ, заявляє Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS).
Знімки вказують на завершення будівництва ймовірного заводу зі збагачення урану, здатного виробляти збройовий матеріал.
Нагадаємо, у вересні минулого року лідер КНДР Кім Чен Ин оголосив, що Північна Корея представить нову політику, спрямовану на одночасний розвиток ядерних сил і звичайних збройних сил.
Також постійне представництво КНДР при ООН заявило, що становище Північної Кореї як ядерної держави незворотнє.
Окрім того, раніше повідомлялося, що Північна Корея продовжує нарощувати свій ядерний арсенал шаленими темпами, попри тиск ООН. Потужностей вистачає для створення 20 боєголовок щорічно.