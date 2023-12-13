КНДР намагається відправити працівників до Росії, - розвідка Південної Кореї

Розвідка Південної Кореї заявила про виявлення спроб Північної Кореї відправити своїх працівників до Росії, порушуючи резолюції Ради Безпеки ООН (РБ ООН).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.
"Оскільки Північна Корея намагається відправити своїх робітників до Росії, ми уважно стежимо за ситуацією", - заявили в Національній розвідслужбі країни.
Є підозри, що Північна Корея намагається посилити нелегальну відправку своїх працівників до Росії для заробітку, з-за причин браку робочої сили в останньої через мобілізацію молоді на війну проти України.
За інформацією північнокорейських держЗМІ, російська делегація на чолі з губернатором Приморського краю РФ Олегом Кожем'яком прибула в понеділок до аеропорту Пхеньяна. Там його зустрів віцеміністр зовнішньоекономічних зв'язків Чжи Кьонг Су.
Однак при цьому про мету візиту не повідомляється.
З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Кремль неодноразово звертався до Північної Кореї з проханням надати снаряди. Через деякий час КНДР відправила до Росії понад 1 мільйон артилерійських снарядів.
Зазначимо, що, за словами представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова, КНДР не зможе постійно постачати Росію у війні проти нашої країни.
Представник Держдепартаменту Метью Міллер заявив, що Сполучені Штати висловлюють стурбованість військовим співробітництвом Росії та Північної Кореї.
Нещодавно за даними розвідки США стало відомо, що російські кораблі із серпня місяця регулярно відвідували північнокорейський порт Расон. КНДР відправила РФ близько 2000 контейнерів зі зброєю.
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