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КНДР пытается отправить работников в Россию, - разведка Южной Кореи

Фото: диктаторы КНДР и РФ - Ким Чен Ын и Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Разведка Южной Кореи заявила об обнаружении попыток Северной Кореи отправить своих работников в Россию, нарушая резолюцию Совета Безопасности ООН (СБ ООН).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

"Поскольку Северная Корея пытается отправить своих рабочих в Россию, мы внимательно следим за ситуацией", - заявили в Национальной разведслужбе страны.

Есть подозрения, что Северная Корея пытается усилить нелегальную отправку своих работников в Россию для заработка по причине нехватки рабочей силы у последней из-за мобилизации молодежи на войну против Украины.

По информации северокорейских госСМИ, российская делегация во главе с губернатором Приморского края РФ Олегом Кожемяком прибыла в понедельник в аэропорт Пхеньяна. Там его встретил вицеминистр внешнеэкономических связей Чжи Кёнг Су.

Однако при этом цель визита не сообщается.

 

Сотрудничество КНДР и России

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Кремль неоднократно обращался в Северную Корею с просьбой предоставить снаряды. Через некоторое время КНДР отправила в Россию более 1 миллиона артиллерийских снарядов.

Отметим, что, по словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, КНДР не сможет постоянно снабжать Россию в войне против нашей страны.

Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что Соединенные Штаты выражают обеспокоенность военным сотрудничеством России и Северной Кореи.

Недавно, по данным разведки США, стало известно, что российские корабли с августа месяца регулярно посещали северокорейский порт Расон. КНДР отправила РФ около 2000 контейнеров с оружием.

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