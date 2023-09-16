ua en ru
Сб, 16 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

КНДР може збільшити постачання артилерійських снарядів Росії, - Міллі

Субота 16 вересня 2023 17:53
UA EN RU
КНДР може збільшити постачання артилерійських снарядів Росії, - Міллі Фото: голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Північна Корея, можливо, зможе збільшити постачання Росією артилерійських боєприпасів для війни в Україні, але це навряд чи матиме велике значення.

Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За його словами, нещодавня зустріч у Росії лідера Північної Кореї Кім Чен Ина і російського диктатора Володимира Путіна, ймовірно, призведе до того, що КНДР надасть Москві 152-мм артилерійські снаряди радянських часів. Однак, зазначив Міллі, поки що не зрозуміло, скільки і як скоро це станеться.

"Чи буде це мати велике значення? Я скептично до цього ставлюся", - заявив він.

Генерал заявив, що, хоча він і не хоче занадто применшувати значення допомоги зброєю, "я сумніваюся, що це матиме вирішальне значення".

Іноземні уряди та експерти припускають, що Кім, найімовірніше, постачатиме Росії боєприпаси в обмін на отримання від неї передових озброєнь або технологій.

Зустріч Путіна та Кім Чен Ина

13 вересня відбулася зустріч між диктаторами КНДР та Росії - Кім Чен Ином та Володимиром Путіним. Вони відвідали космодром "Східний", найсучасніший космодром Росії в Амурській області.

Два диктатори у супроводі своїх військових міністрів оборони обговорили військові питання. Путін у четвер прийняв запрошення Кіма відвідати Північну Корею.

Західні ЗМІ неодноразово повідомляли, що під час зустрічі сторони можуть домовитися про передачу РФ артилерійських боєприпасів від КНДР - за даними Financial Times, сторони готові укласти угоду, хоча співрозмовник РБК-Україна в спецслужбах повідомив, що підтвердження цієї інформації поки немає.

Детальніше про те, що відбувалося під час зустрічі Путіна та Кіма, можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

А про постачання зброї з Північної Кореї читайте у матеріалі РБК-Україна "Навіщо Росії снаряди КНДР і чи наважиться Кім Чен Ін їх передати: думку експертів".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки КНДР Війна Росії проти України
NEWS
Британська розвідка вважає, що Росія взимку битиме ракетами по енергетиці України
Британська розвідка вважає, що Росія взимку битиме ракетами по енергетиці України
DAILY
Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна