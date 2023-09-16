КНДР может увеличить поставки артиллерийских снарядов России, - Милли

Северная Корея, возможно, сможет увеличить поставки Россией артиллерийских боеприпасов для войны в Украине, но это вряд ли будет иметь большое значение.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По его словам, недавняя встреча в России лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и российского диктатора Владимира Путина, вероятно, приведет к тому, что КНДР предоставит Москве 152-мм артиллерийские снаряды советских времен. Однако, отметил Милли, пока не ясно, сколько и как скоро это произойдет.

"Будет ли это иметь большое значение? Я скептически к этому отношусь", - заявил он.

Генерал заявил, что, хотя он и не хочет слишком преуменьшать значение помощи оружием, "я сомневаюсь, что это будет иметь решающее значение".

Иностранные правительства и эксперты предполагают, что Ким, скорее всего, будет поставлять России боеприпасы в обмен на получение от нее передовых вооружений или технологий.

Встреча Путина и Ким Чен Ына

13 сентября состоялась встреча между диктаторами КНДР и России - Ким Чен Ыном и Владимиром Путиным. Они посетили космодром "Восточный", самый современный космодром России в Амурской области.

Два диктатора в сопровождении своих военных министров обороны обсудили военные вопросы. Путин в четверг принял приглашение Кима посетить Северную Корею.

Западные СМИ неоднократно сообщали, что во время встречи стороны могут договориться о передаче РФ артиллерийских боеприпасов от КНДР - по данным Financial Times, стороны готовы заключить соглашение, хотя собеседник РБК-Украина в спецслужбах сообщил, что подтверждения этой информации пока нет.

Детальнее о том, что происходило во время встречи Путина и Кима, можно узнать в материале РБК-Украина.

А о поставках оружия из Северной Кореи читайте в материале РБК-Украина "Зачем России снаряды КНДР и решится ли Ким Чен Ин их передать: мнение экспертов".

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