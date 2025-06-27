КНДР може надіслати до РФ ще 6 тисяч солдат для участі у літньому наступі: дані розвідки

Як Росія використовує КНДР у війні

Як відомо, Північна Корея відправила до Росії близько 10 тисяч військовослужбовців для підтримки у війні проти України. Приблизно половина цього контингенту загинула або була поранена під час бойових дій у Курській області.

Після тривалого періоду мовчання, і КНДР, і Росія вперше підтвердили факт розміщення північнокорейських військ, а також їхню участь у російському наступі, спрямованому на відновлення контролю над частиною Курської області.

Обидві країни заявили, що співпраця ґрунтується на договорі, підписаному їхніми керівниками в червні минулого року, який включає пакт про взаємну оборону.

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