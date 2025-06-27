КНДР может направить в РФ еще 6 тысяч солдат для участия в летнем наступлении: данные разведки

Как Россия использует КНДР в войне

Как известно, Северная Корея отправила в Россию около 10 тысяч военнослужащих для поддержки в войне против Украины. Примерно половина этого контингента погибла или была ранена во время боевых действий в Курской области.

После длительного периода молчания, и КНДР, и Россия впервые подтвердили факт размещения северокорейских войск, а также их участие в российском наступлении, направленном на восстановление контроля над частью Курской области.

Обе страны заявили, что сотрудничество основывается на договоре, подписанном их руководителями в июне прошлого года, который включает пакт о взаимной обороне.

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