КНДР може надіслати до РФ ще 6 тисяч солдат для участі у літньому наступі: дані розвідки
За даними південнокорейської розвідки (NIS), Росія може готуватися до великого літнього наступу в Україні та залучити у бойових діях близько 6 тисяч солдат армії КНДР.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Член парламенту Південної Кореї Лі Сон Квен заявив, що Північна Корея почала вербувати солдатів для відправки до Росії.
NIS повідомила на закритому брифінгу для південнокорейських політиків, що Північна Корея, ймовірно, відправить до Росії 6 тисяч додаткових військовослужбовців у липні або серпні.
Саме з цієї причини, ймовірно, диктатор Кім Чен Ин минулого тижня приймав у Пхеньяні Сергія Шойгу. Вважається, що на цій зустрічі він погодився направити тисячу саперів та 5 тисяч військових будівельників для допомоги у відбудові російського Курську.
Як Росія використовує КНДР у війні
Як відомо, Північна Корея відправила до Росії близько 10 тисяч військовослужбовців для підтримки у війні проти України. Приблизно половина цього контингенту загинула або була поранена під час бойових дій у Курській області.
Після тривалого періоду мовчання, і КНДР, і Росія вперше підтвердили факт розміщення північнокорейських військ, а також їхню участь у російському наступі, спрямованому на відновлення контролю над частиною Курської області.
Обидві країни заявили, що співпраця ґрунтується на договорі, підписаному їхніми керівниками в червні минулого року, який включає пакт про взаємну оборону.
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