КНДР може надіслати до РФ ще 6 тисяч солдат для участі у літньому наступі: дані розвідки

За даними південнокорейської розвідки (NIS), Росія може готуватися до великого літнього наступу в Україні та залучити у бойових діях близько 6 тисяч солдат армії КНДР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Саме з цієї причини, ймовірно, диктатор Кім Чен Ин минулого тижня приймав у Пхеньяні Сергія Шойгу. Вважається, що на цій зустрічі він погодився направити тисячу саперів та 5 тисяч військових будівельників для допомоги у відбудові російського Курську.

NIS повідомила на закритому брифінгу для південнокорейських політиків, що Північна Корея, ймовірно, відправить до Росії 6 тисяч додаткових військовослужбовців у липні або серпні.

Член парламенту Південної Кореї Лі Сон Квен заявив, що Північна Корея почала вербувати солдатів для відправки до Росії.

Як Росія використовує КНДР у війні

Як відомо, Північна Корея відправила до Росії близько 10 тисяч військовослужбовців для підтримки у війні проти України. Приблизно половина цього контингенту загинула або була поранена під час бойових дій у Курській області.

Після тривалого періоду мовчання, і КНДР, і Росія вперше підтвердили факт розміщення північнокорейських військ, а також їхню участь у російському наступі, спрямованому на відновлення контролю над частиною Курської області.

Обидві країни заявили, що співпраця ґрунтується на договорі, підписаному їхніми керівниками в червні минулого року, який включає пакт про взаємну оборону.

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