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КНДР может направить в РФ еще 6 тысяч солдат для участия в летнем наступлении: данные разведки

Пятница 27 июня 2025 11:31
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КНДР может направить в РФ еще 6 тысяч солдат для участия в летнем наступлении: данные разведки Фото: КНДР может прислать в РФ еще 6 тысяч солдат для участия в летнем наступлении (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

По данным южнокорейской разведки (NIS), Россия может готовиться к большому летнему наступлению в Украине и привлечь к боевым действиям около 6 тысяч солдат армии КНДР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Член парламента Южной Кореи Ли Сон Квен заявил, что Северная Корея начала вербовать солдат для отправки в Россию.

NIS сообщила на закрытом брифинге для южнокорейских политиков, что Северная Корея, вероятно, отправит в Россию 6 тысяч дополнительных военнослужащих в июле или августе.

Именно по этой причине, вероятно, диктатор Ким Чен Ын на прошлой неделе принимал в Пхеньяне Сергея Шойгу. Считается, что на этой встрече он согласился направить тысячу саперов и 5 тысяч военных строителей для помощи в восстановлении российского Курска.

Как Россия использует КНДР в войне

Как известно, Северная Корея отправила в Россию около 10 тысяч военнослужащих для поддержки в войне против Украины. Примерно половина этого контингента погибла или была ранена во время боевых действий в Курской области.

После длительного периода молчания, и КНДР, и Россия впервые подтвердили факт размещения северокорейских войск, а также их участие в российском наступлении, направленном на восстановление контроля над частью Курской области.

Обе страны заявили, что сотрудничество основывается на договоре, подписанном их руководителями в июне прошлого года, который включает пакт о взаимной обороне.

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