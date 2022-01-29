UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

КНДР могла запустить модифицированную версию российских баллистических ракет

Автор: Анна Полисученко

Ракеты, запущенные Северной Кореей в четверг, могут быть модифицированной версией российской баллистической ракеты малой дальности "Искандер". К такому выводу пришли эксперты из Южной Кореи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Северная Корея сообщила о проведении во вторник испытательных пусков крылатых ракет большой дальности, а в четверг - "тактических управляемых ракет".

"Южнокорейские эксперты сообщили, что тактические управляемые ракеты, вероятно, представляют собой модифицированную версию ракет "Искандер", которые следуют к цели по непредсказуемой траектории с повышенным маневрированием", - говорится в сообщении.

Что же касается крылатых ракет, запущенных КНДР во вторник, высказывается мнение, что они могут быть новым типом, впервые представленным на оборонной выставке в Пхеньяне в октябре прошлого года.

Ранее мы писали, что Северная Корея произвела запуск снарядов в направлении Японского моря.

Читайте РБК-Украина в Google News
КНДРСеверная Корея