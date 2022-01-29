RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

КНДР могла запустити модифіковану версію російських балістичних ракет

Автор: Анна Полисученко

Ракети, запущені Північною Кореєю в четвер, можуть бути модифікованою версією російської балістичної ракети малої дальності "Іскандер". До такого висновку прийшли експерти з Південної Кореї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

Північна Корея повідомила про проведення у вівторок випробувальних пусків крилатих ракет великої дальності, а в четвер - "тактичних керованих ракет".

"Південнокорейські експерти повідомили, що тактичні керовані ракети, ймовірно, являють собою модифіковану версію ракет "Іскандер", які слідують до мети по непередбачуваній траєкторії з підвищеним маневруванням", - йдеться в повідомленні.

Що ж стосується крилатих ракет, запущених КНДР у вівторок, висловлюється думка, що вони можуть бути новим типом, вперше представленим на оборонній виставці в Пхеньяні в жовтні минулого року.

Раніше ми писали, що Північна Корея здійснила запуск снарядів у напрямку Японського моря.

Читайте РБК-Україна в Google News
КНДРСеверная Корея