UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

КНДР могла возобновить работу ядерного объекта, - WSJ

Автор: Артур Родивилов

Северная Корея возможно возобновила работу ядерного реактора в Йонбене для производства плутония. К таким выводам пришли эксперты МАГАТЭ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

С начала июля эксперты получили данные о сбросе охлаждающей воды, что указывает на работу реактора.

Кроме того, признаком функционирования реактора также является работа расположенной рядом с ядерным объектом лаборатории по выделению плутония из отработавшего ядерного топлива.

Специалисты МАГАТЭ отметили, что такая деятельность может помочь КНДР в производстве нового ядерного оружия.

В отчете отмечается, что реактор в Йонбёне не функционировал с декабря 2018 до начала июля 2021 года.

Согласно отчету Совбеза ООН, Северная Корея развивала свои ядерные программы и программы баллистических ракет в первой половине 2021 года в нарушение международных санкций, несмотря на экономический кризис.

Читайте РБК-Украина в Google News
КНДР