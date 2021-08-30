КНДР могла відновити роботу ядерного об'єкта, - WSJ

Північна Корея можливо відновила роботу ядерного реактора в Йонбені для виробництва плутонію. До таких висновків прийшли експерти МАГАТЕ.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
З початку липня експерти отримали дані про скидання охолоджуючої води, що вказує на роботу реактора.
Крім того, ознакою функціонування реактора також є робота розташованої поруч з ядерним об'єктом лабораторії з виділення плутонію з відпрацьованого ядерного палива.
Фахівці МАГАТЕ відзначили, що така діяльність може допомогти КНДР у виробництві нової ядерної зброї.
У звіті наголошується, що реактор в Йонбені не функціонував з грудня 2018 до початку липня 2021 року.
Згідно зі звітом Радбезу ООН, Північна Корея розвивала свої ядерні програми та програми балістичних ракет в першій половині 2021 року в порушення міжнародних санкцій попри економічну кризу.