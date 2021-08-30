КНДР могла відновити роботу ядерного об'єкта, - WSJ

З початку липня експерти отримали дані про скидання охолоджуючої води, що вказує на роботу реактора.

Крім того, ознакою функціонування реактора також є робота розташованої поруч з ядерним об'єктом лабораторії з виділення плутонію з відпрацьованого ядерного палива.

Фахівці МАГАТЕ відзначили, що така діяльність може допомогти КНДР у виробництві нової ядерної зброї.

У звіті наголошується, що реактор в Йонбені не функціонував з грудня 2018 до початку липня 2021 року.