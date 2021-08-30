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КНДР могла відновити роботу ядерного об'єкта, - WSJ

Автор: Артур Родивилов

Північна Корея можливо відновила роботу ядерного реактора в Йонбені для виробництва плутонію. До таких висновків прийшли експерти МАГАТЕ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

З початку липня експерти отримали дані про скидання охолоджуючої води, що вказує на роботу реактора.

Крім того, ознакою функціонування реактора також є робота розташованої поруч з ядерним об'єктом лабораторії з виділення плутонію з відпрацьованого ядерного палива.

Фахівці МАГАТЕ відзначили, що така діяльність може допомогти КНДР у виробництві нової ядерної зброї.

У звіті наголошується, що реактор в Йонбені не функціонував з грудня 2018 до початку липня 2021 року.

Згідно зі звітом Радбезу ООН, Північна Корея розвивала свої ядерні програми та програми балістичних ракет в першій половині 2021 року в порушення міжнародних санкцій попри економічну кризу.

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КНДР