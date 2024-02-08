КНДР могла вкрасти 3 млрд доларів за допомогою хакерів для фінансування ядерної програми, - ЗМІ

Спостерігачі ООН за санкціями розслідують десятки ймовірних кібератак Північної Кореї, які принесли їй 3 млрд доларів на подальший розвиток програми створення ядерної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"КНДР продовжувала порушувати санкції Ради Безпеки. Вона продовжувала розробляти ядерну зброю і виробляти ядерні матеріали, що розщеплюються, хоча останнє відоме ядерне випробування було проведено у 2017 році", - повідомила група незалежних спостерігачів за санкціями комітету Ради Безпеки, використовуючи офіційну назву Північної Кореї.

За їхніми даними, Пхеньян продовжив запуски балістичних ракет, вивів на орбіту супутник і поповнив свій арсенал "тактичним атомним ударним підводним човном".

Рада Безпеки ООН, що складається з 15 членів, давно заборонила Північній Кореї проводити ядерні випробування і запускати балістичні ракети. З 2006 року на неї поширюються санкції ООН, які Рада неодноразово посилювала, намагаючись припинити фінансування розробок зброї масового ураження (ЗМЗ).

"Група розслідує 58 ймовірних кібератак КНДР на пов'язані з криптовалютами компанії в період із 2017 до 2023 року на суму приблизно 3 мільярди доларів, які, як повідомляють, допомагають фінансувати розробку КНДР ЗМУ", - пишуть спостерігачі.

За словами спостерігачів за санкціями, північнокорейські хакерські групи, що підпорядковуються Головному розвідувальному бюро (ГРБ) - основній службі зовнішньої розвідки Пхеньяну, - продовжують здійснювати велику кількість кібератак.

"Тенденції охоплюють напади КНДР на оборонні компанії та ланцюжки поставок, а також дедалі активніший обмін інфраструктурою та інструментами", - ідеться в доповіді спостерігачів.

Запуск ракет КНДР

Раніше повідомлялося, що Північна Корея за тиждень запустила кілька крилатих ракет біля західного узбережжя. Минулого тижня у КНДР стверджували, що провели випробування "стратегічних" крилатих ракет, маючи на увазі, що вони можуть бути призначені для несення ядерних боєголовок.

Перед тим КНДР запустила балістичну ракету у бік Японського моря, викликавши стурбованість Токіо.

Також нагадаємо, наприкінці січня у Білому домі розповіли, що Північна Корея намагається створити балістичні ракети далекого радіусу дії та продовжує працювати над військовим виробництвом.

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